CAA: कमल हासन ने सरकार पर साधा निशाना, बोलें- मेरी लड़ाई अत्याचार खत्म होने तक जारी

नई दिल्ली । देश भर में नागरिकता कानून को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस कानून का समर्थन कर रही हैं तो कई इसका जमकर विरोध कर रहे है। इसी बीच साउथ फिल्मों के अभिनीत और राजनेता कमल हासन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर इस कानून के बहाने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अत्याचार खत्म होने तक जारी रहेगी।

कमल हासन ने ट्वीट कर लिखा है, 'ऐसे समय में उन्हें समझना चाहिए कि संसद में बहुमत उन्हें मेरे राष्ट्र को नष्ट करने का अधिकार नहीं देता है। सीएए के बाद, उनकी अगली दिमागी उपज NRC है। आप दस्तावेजी साक्ष्य या उसके अभाव के आधार पर किसी के वंश को अस्वीकार नहीं कर सकते। जब तक यह अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी।'

High time, they realise that majority in Parliament doesn’t give them authority to destroy the fabric of my nation. After CAA, their next brainchild is NRC. You cannot deny one’s ancestry based on documentary evidence or lack of it. My fight won’t stop till this tyranny goes off.