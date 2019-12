CAA: अनुपम खेर ने Video पोस्ट कर कहा- विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है लेकिन...

नई दिल्ली । पूरे देशभर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध चल रहा है। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुपम खेर छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं।

यह खबर भी पढ़े:रूबीना लियैक ने बिकिनी पहन दिए बोल्ड पोज, तस्वीरों में दिखा ग्लैमरस अंदाज

अनुपम खेर ने विडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'एक अपील, मेरी अपील भारत के सभी बेहतरीन स्टूडेंट्स से है। विरोध प्रदर्शन करना आपका अधिकार है लेकिन भारत की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है।'

My appeal to all wonderful students of India - Protest is your right. But Protecting India is your duty.🙏🇮🇳 pic.twitter.com/WkCQCfZEEz