साजिद-वाजिद की टूटी जोड़ी /मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान का 42 की उम्र में निधन, बॉलीवुड में छाया मातम

मुंबई। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर मिली है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद-वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जाहिर कर रहे हैं।

31 मई देर रात को मुंबई में वाजिद खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मशहूर सिंगर सोनू निगम ने वाजिद खान के निधन की दुखद खबर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। वाजिद खान की उम्र 42 वर्ष की थी। साजिद-वाजिद की जोड़ी ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में साजिद-वाजिद का ही संगीत रहा है।

