Twitter पर ट्रेंड कर रहा #Boycott_Kangana, एक्ट्रेस ने कहा- चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से कई खुलासे सामने आ रहे है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के बयान के बाद कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी हैं। विकास सिंह ने एक बयान में कहा है कि हो सकता है कि कंगना के पास कुछ वैलिड पॉइंट हों लेकिन वह अपना भी करियर चमकाने की कोशिश में लगी हुई हैं।

बता दें कि कंगना शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में बेबाकी से अपनी बात रखती रही हैं। अब ट्विटर पर बायकॉट कंगना हैश टैग ट्रेंड कर रहा है। लोग कंगना के वो पुराने वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनमें उन्होंने महेश भट्ट की तारीफें की हुई हैं। साथ ही सुशांत फैन्स ने कंगना के सुशांत की तारीफ और बुराई वाले वीडियो को क्लब करके पोस्ट किया है।

अब कंगना ने इस बारे में ट्विटर पर जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा- शानदार #Boycott_Kangana ट्रेंड कर रहा है, चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं, चलो थोड़ा हाथ पैर तो माफिया भी मारेगी। इस तरह कंगना ने इस पूरे मामले को बॉलीवुड माफिया की साजिश करार दे दिया है।

