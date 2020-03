Box Office: पहले दिन टाइगर श्रॉफ की 'Baaghi 3' का चला जादू, कमा डाले इतने करोड़

नई दिल्ली । टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'बागी 3' ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी और इतना ही एक्साइटमेंट बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला।

बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक टाइगर की फिल्म ने पहले दिन 17 से 18 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ओपनिंग की। फिल्म की कहानी रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ और उसके भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख की है। विक्रम को खरोंच भी आ जाए तो रॉनी सामने वाले के खून की नदियां बहा देता है।

#OneWordReview...#Baaghi3: ENTERTAINER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Well-packaged `mass entertainer` that will roar at BO... Action is its USP and #TigerShroff, the soul, one-man army... #Riteish, #Shraddha in good form... Another HIT from #SajidNadiadwala-#AhmedKhan combo. #Baaghi3Review pic.twitter.com/cfEzTnoCtC