Box Office: दूसरे दिन 'स्ट्रीट डांसर 3D' ने मारी लंबी छलांग, कमा डाले इतने करोड़

नई दिल्ली । वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3डी को देशभर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन रिपोर्ट की मानें तो मुंबई में फिल्म लीड कर रही है। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक डांस आधारित फिल्म है। फिल्म में वरुण और श्रद्धा के अलावा प्रभुदेवा, नोरा फतेही, सलमान यूसुफ खान, धर्मेश, राघव जुयाल, पुनीत पाठक सपोर्ट‍िंग रोल में हैं।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के अनुसार 'स्ट्रीट डांसर 3डी' ने जहां अपने ओपनिंग डे पर कुल 10.26 करोड़ रुपये की कमाई की तो वहीं दूसरे दिन 13.21 करोड़ रुपये कमाए है। इस हिसाब से दो दिनों में 'स्ट्रीट डांसर 3डी' ने कुल 23.47 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है।

#StreetDancer3D is on track on Day 2... Witnesses substantial growth, which keeps it in the race... #Mumbai circuit leads, while other circuits gather pace post noon onwards... Day 3 [#RepublicDay] should boost biz... Fri 10.26 cr, Sat 13.21 cr. Total: ₹ 23.47 cr. #India biz.