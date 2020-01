Box Office: 10 वें दिन Tanhaji की कमाई ने सबको किया हैरान, बना डाला ये रिकॉर्ड

नई दिल्ली । अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की ऐतिहासिक फिल्म तानाजी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। इसा फिल्म ने 10 वें दिन जहां 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वहीं अजय देवगन की दूसरी सबसे अध‍िक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने दूसरे वीकेंड यानी रविवार को 22.12 करोड़ का बिजनेस किया है। इसे मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन 167.45 करोड़ हो गया है। अब दूसरे हफ्ते यह कलेक्शन जल्द ही 200 करोड़ के पार होने वाला है।

#Tanhaji has a smashing Weekend 2... Returns to top form on [second] Sat and Sun... #Blockbuster in #Maharashtra... Should cross ₹ 200 cr in Week 3... Will be first double century of 2020... [Week 2] Fri 10.06 cr, Sat 16.36 cr, Sun 22.12 cr. Total: ₹ 167.45 cr. #India biz.