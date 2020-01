Box Office: 19वें दिन भी जारी 'तानाजी' का कहर, देखें टोटल कलेक्शन

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म तानाजी को रिलीज हुए 19 दिन हो चुके है। यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तीसरे हफ़्ते में फ़िल्म दर्शकों को आकर्षित कर रही है, जिसके चलते तानाजी 230 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है।

फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहै है कि 19वें दिन यानी मंगलवार को तान्हाजी ने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। ऐसे में फिल्म ने 19 दिनों में 232.18 करोड़ हो चुका है। तीसरे हफ़्ते में तानाजी ने शुक्रवार को 5.38 करोड़, शनिवार को 9.52 करोड़, रविवार को 12.58 करोड़ और सोमवार को 4.03 करोड़ का कलेक्शन किया।

#Tanhaji marches ahead gallantly... Maintains a strong grip on [third] Tue, a noteworthy achievement - several #Blockbusters have witnessed bigger drops in the past... [Week 3] Fri 5.38 cr, Sat 9.52 cr, Sun 12.58 cr, Mon 4.03 cr, Tue 3.22 cr. Total: ₹ 232.18 cr. #India biz.