Box Office: तीसरे दिन छपाक की कमाई में आया उछाल, देखें कलेक्शन

नई दिल्ली । दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को रिलीज हुए आज तीन दिन हो चुके है। हालांकि विवादों के चलते इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन दीप‍िका की छपाक धीरे-धीरे अपनी लागत निकालने की ओर बढ़ रही है।

यह खबर भी पढ़े:फैंस के लिए खुशखबरी, कियारा-सिद्धार्थ के प्यार को घर वालों की मिली मंजूरी

#Chhapaak sees day-wise growth, but the weekend trending is good, not great... Collects well at premium multiplexes of urban sectors mainly... Needs to trend well on weekdays for a healthy Week 1 total... Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr. Total: ₹ 19.02 cr. #India biz.