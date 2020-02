Box Office: तीसरे दिन 'लव आज कल' ने मारी लंबी छलांग, कमा डाले इतने करोड़

नई दिल्ली । कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की लव बेस्ड फिल्म लव आज कल को रिलीज हुए तीन दिन हो गए है। सारा-कार्तिक की ये फिल्म एक मॉर्डन और एक 90s की लव स्टोरी के बारे में है।

#LoveAajKal is rejected... Dips on Day 2, falls flat on Day 3... Advantage #ValentinesDay [Day 1], else `3-day total` would be lower... Tough road ahead [weekdays]... Fri 12.40 cr, Sat 8.01 cr, Sun 8.10 cr. Total: ₹ 28.51 cr. #India biz. #LoveAajKal [2009] weekend: ₹ 27.86 cr.