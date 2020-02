Box Office: पहले दिन शुभ मंगल ज्यादा सावधान ने मचाया तहलका, कमा डाले इतने करोड़

नई दिल्ली । अभिनेता आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' रिलीज हो गई है। 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' का बजट करीब 50 करोड़ है। इसे भारत में 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।

इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा जितेंद्र कुमार, गजराज राव, नीना गुप्ता, मनु ऋषि चड्ढा, सुनीता, मानवी हैं। इस फिल्म का निर्देशन हितेश केवल्या ने किया है।

हर बार की तरह आयुष्मान की ये फिल्म एक और समाजिक मुद्दे पर आधारित है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने समलैंगिक का किरदार निभाया है।

#ShubhMangalZyadaSaavdhan fares very well on Day 1... #Delhi-#NCR, #Punjab perform best... #Mumbai picks up... Brand #AyushmannKhurrana + #MahaShivratri partial holiday contribute... Important to score on Day 2 and 3... Fri ₹ 9.55 cr. #India biz. #SMZS