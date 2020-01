Box Office: अजय की तानाजी से दूसरे दिन मारी लंबी छलांग, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली । अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की मच अवेटेड फिल्म तानाजी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है। इस फिल्म का निर्देशन ओम् राउत ने किया है। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है।

यह खबर भी पढ़े:Box Office: दूसरे दिन छपाक की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, कमा डाले इतने करोड़

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म के दूसरे दिन के आंकड़े साझा किए हैं। तानाजी ने दूसरे दिन शनिवार को 20.57 करोड़ का कलेक्शन किया है। जबकि पहले दिन फिल्म ने 15.10 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में फिल्म ने दो दिनों में ही 35.67 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

#Tanhaji roars on Day 2... Metros `and` mass belt, multiplexes `and` single screens, #Tanhaji is simply remarkable... #Maharashtra is record-smashing... Other circuits - decent on Day 1 - join the celebrations on Day 2... Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr. Total: ₹ 35.67 cr. #India biz