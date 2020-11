भाई अक्षत की शादी में कुछ इस अंदाज में नजर आई बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत

मुंबई। बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत इन दिनों उदयपुर में है और भाई अक्षत की शादी इंजॉय कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने भाई की शादी में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैंस को दी थी। वहीं अब गुरुवार को कंगना के भाई अक्षत की शादी संपन्न हो गई और कंगना ने इस शादी को खूब इंजॉय भी किया। उन्होंने शादी के कुछ फंक्शन और शादी की तस्वीरों को ट्विटर पर साझा भी किया है। शादी के मौके पर कंगना रॉयल लुक में हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। भाई की शादी के लिए कंगना ने पर्पल और ब्लू कलर के लहंगे के साथ हेवी गहने पहने हुए है।

Dear friends, bless my brother Aksht and his new bride Ritu, hope they find great companionship in this new phase of their lives 🌹 pic.twitter.com/50gECg5TOy