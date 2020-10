BiggBoss14: आखिर ऐसा क्या हुआ कि 'बिग बॉस' शो को बायकॉट करने की उठी मांग, देखें VIDEO

नई दिल्ली। 'बिग बॉस' का 14वां सीजन इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में कलर्स चैनल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बिग बॉस का एक प्रोमो शेयर किया गया, जिसमें रुबीना दिलैक, निक्की तंबोली, जैस्मीन भसीन और पवित्रा पूनिया को सिद्धार्थ शुक्ला को रिझाने का टास्क दिया गया है। इससे पहले बुधवार के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला को टैटू आर्टिस्ट और लड़कियों को उनका कस्टमर दिखाया गया था।

इस शो के प्रोमो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से में है और लोग बिग बॉस के 14वें सीजन को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। शो का प्रोमो सामने आने के बाद ट्विटर पर #BoycottBB14 ट्रेंड करने लगा और लोगों ने इसे वल्गर और बेहूदा बताया।

इस प्रोमो में सिद्धार्थ शुक्ला को एक बाइक पर दिखाया गया है, वह अपने अपने ऊपर पानी और गंदगी डालते हैं। प्रोमों में लड़कियों को इसे साफ करते दिखाया गया है। वीडियो लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनका कहना है कि यह अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है।

.@ColorsTV we witness so many rape cases everyday and this is what you are promoting? objectifying women on NTV for a "task"? Its time that we should raise our voice against it and #BoycottBB14

