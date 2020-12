नई दिल्ली। बिग बॉस 14 में बुधवार के एप‍िसोड में शो की शुरुआत अली गोनी के एव‍िक्शन से हुई। जैस्म‍िन भसीन और अली के बीच इमोशनल मोमेंट के बाद बिग बॉस ने सभी घरवालों को फाइनल‍िस्ट की लिस्ट में जगह बनाने का मौका दिया। मंगलवार को जैस्मिन और अली के बीच काफी देर बातचीत के बाद अली ने जैस्मिन को घर में रहने के लिए मनाया। इस दौरान जैस्मिन बेहद इमोशनल नजर आईं। वह रोते हुए अली से कहती हैं कि वे उसके बिना शो में नहीं रह पाएंगी। अली के जाने के बाद घर से निकलने का नंबर उसी का होगा। इसल‍िए वह रिस्क ना ले। फिर अली जैस्मिन को काफी समझाते हैं और बिग बॉस के सामने अपना यह फैसला रखते हैं कि शो से अली एव‍िक्ट होंगे।

बिग बॉस घरवालों को शार्क अटैक टास्क देते हैं। इस टास्क में जो भी जीतेगा वह एजाज के साथ फाइनल‍िस्ट की लिस्ट में शामिल होगा। टास्क के शुरू होने से पहले ही कव‍िता कौश‍िक गेम से आउट हो जाती हैं। कंटेस्टेंट्स टास्क पूरा करते हैं लेक‍िन बिना जोश में खेले इस टास्क में कोई विजेता नहीं बन पाता है।

दूसरी ओर, कविता कौश‍िक भी 'बिग बॉस' के घर से बेघर हो गई हैं। 'द खबरी' ने एक वीडियो भी पोस्‍ट किया है, जिसमें कविता को घर के मुख्‍य दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस ने लगातार नियमों का उल्‍लंघन होन के कारण घरवालों को खूब खरी-खोटी सुनाई है। यही नहीं, बिग बॉस ने गुस्‍से में घर का मुख्‍य दरवाजा भी खोल दिया और कहा कि यदि कोई शो को लेकर गंभीर नहीं है तो घर छोड़कर जा सकता है।

Its Confirmed#JasminBhasin is also out of the house after #KavitaKaushik and #AlyGoni