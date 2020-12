अमित साध का बड़ा खुलासा, बोले- मुझे मेरा पहला ब्रेक सोनू सूद भाई की वजह से मिला था

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इन दिनों काफी सुर्ख़ियों में बने हुए है।कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद करके सोनू ने आम लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है वहीं अब टीवी स्टार अमित साध ने सोनू सूद के लिए एक ट्वीट किया जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है।

इस ट्वीट में अमित साध ने सोनू सूद को धन्यवाद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा- आज मैं जो कुछ भी हूं वह सोनू भाई की वजह से हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि मुझे मेरा पहला ब्रेक सोनू भाई की वजह से मिला था।

Not many know that my first break was given to me by Sonu bhai. It's because of him where I am today. This goodness that he is doing now that people are talking about is not something that is just activated. I think he has been doing this from many many years. https://t.co/B7vBz67T3J