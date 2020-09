कैप्टेन अमेरिका से हुई बड़ी भूल, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी न्यूड फोटो

नई दिल्ली। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता क्रिस इवांस को उनके किरदार कैप्टेन अमेरिका के लिए जाना जाता है। हाल ही में वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। दरअसल, क्रिस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने परिवार संग बिताए समय की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर किया। इस रिकॉर्डिंग में वे परिवार वालों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे थे। हालांकि वीडियो के अंत में गलती से उनके फोन की फोटो गैलरी की इमेज भी रिकॉर्ड हो गई और जब वो वीडियो शेयर किया गया तो फोटो भी सभी ने देख ली।

हालांकि क्रिस ने जल्दी से वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन जैसा की इंटरनेट पर होता आया है, बहुत तेजी से लोगों ने उनके वीडियो को देखा और शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्रिस इवांस की इस गलती के चर्चे हर तरफ होने लगे और उनकी फोटो वायरल हो गई।

See.. that's my point!! Why would we go looking for #ChrisEvans nude when we already have these gems.. Also... His beautiful, beautiful Face, heart of gold and overall Charming personality.. ❤️❤️❤️❤️ @ChrisEvans pic.twitter.com/KZcNEsHFty — Akansha Bajpai (@akansha_bajpai) September 13, 2020

वहीं एक और फैन ने क्रिस का काफी मजेदार फोटो शेयर करते हुए क्लैप बैक दिया- उनकी प्राइवेसी की इज्जत करो। एक अन्य फैन ने क्रिस की उनके डॉग के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- मैं ये फोटो शेयर कर रही हूं क्योंकि 'वो' फोटो अभी भी शेयर की जा रही है। उसे शेयर मत करो। उसे रिपोर्ट करो। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है और अगली बार अगर किसी की फोटो लीक होती है तो मैं भी यही करूंगी।

Oh well, let's see why Chris is trending... probably a new Captain America's movie...

`clicks`#ChrisEvans pic.twitter.com/h5IGodYNqb — Mario Bonino (@mariobonino_10) September 12, 2020

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

leak this photos instead of the private ones. Chris we love you, you’re amazing❤️❤️ #ChrisEvans #RespectChrisEvans pic.twitter.com/CjODhzho3R — AriannaMedici (@MediciAry) September 13, 2020

बता दें कि क्रिस इवांस अपनी आने वाली सीरीज 'डिफेंडिंग जैकब' के लिए चर्चा में हैं। इसके अलावा वह एक और फिल्म 'द ग्रे मैन' में भी काम करने जा रहे हैं जिसमें वह एक सीआईए एजेंट के किरदार में नजर आएंगे।

