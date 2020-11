भूमि पेडनेकर की फिल्म 'दुर्गामती: द मिथ' का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज, देखें

मुंबई। भूमि पेडनेकर की आगामी फिल्म 'दुर्गामती: द मिथ' का जबरदस्त ट्रेलर बुधवार को जारी हो गया। यह एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में भूमि पेडनेकर के अलावा माही गिल, अरशद वारसी, जिशु सेनगुप्ता, करण कपाड़िया भी अहम भूमिका में है। फिल्म में लीड रोल निभा रही अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया है।

फिल्म का ट्रेलर डर और रहस्य से भरा हुआ है। ट्रेलर में भूमि पेडनेकर को चंचल चौहान के किरदार में दिखाया गया है। फिल्म में अरशद वारसी को फंसाने के लिए पुलिस जेल में बंद आईएएस ऑफिसर भूमि पर दबाव बनाकर उसका इंट्रोगेस्शन करने दुर्गामती की हवेली पर ले जाती हैं जहां भूमि के अंदर दुर्गामती की आत्मा आ जाती है और सभी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। फिल्म में माही गिल भी पुलिस की भूमिका में हैं।

Waited so long to share this one with you. Our sweat, blood & hardwork #DurgamatiTrailer#DurgamatiOnPrime on Dec 11, @PrimeVideoIN @akshaykumar @ashokdirector2 #CapeOfGoodFilms #BhushanKumar #KrishanKumar @vikramix @Abundantia_Ent @TSeries https://t.co/4UCPKMIJN3