2020 की सबसे अच्छी शुरुआत, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई नीना गुप्ता की फिल्म द लास्ट कलर

नई दिल्ली । पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना की फिल्म द लास्ट कलर ऑस्कर अवॉर्ड्स की फीचर फिल्म्स की लिस्ट में जगह बना चुकी है। ऑस्कर अवॉर्ड्स, फरवरी 2020 में होने वाले हैं। एक्ट्रेस नीना गुप्ता स्टारर विकास खन्ना की फिल्म की कहानी वृंदावन और वाराणसी में रहने वाली विधवाओं की जिंदगी पर आधारित है।

यह खबर भी पढ़े:खाली-पीली का फर्स्ट लुक रिलीज, ईशान बने कैब ड्राइवर और अनन्या दिखी परेशान

विकास खन्ना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। इस उपलब्धि से विकास खन्ना काफी खुश हैं। उनकी डेब्यू फिल्म ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई। विकास खन्ना ने अपने ट्विटर हैंडल लिखा, '2020 की सबसे अच्छी शुरुआत। मिरेकल। यूनिवर्स आपका शुक्रिया। हमारी हंबल फिल्म 'द लास्ट कलर' प्योर हार्ट है। ऑस्कर एकेडमी ने 2019 की 344 बेस्ट पिक्चर्स की घोषणा की।'

BEST WAY TO START 2020. MIRACLE. MIRACLE. Thank you UNIVERSE. Our humble film THE LAST COLOR is pure HEART.



Oscars: Academy Announces 344 Films Eligible for 2019 Best Picture. https://t.co/p654zVd8IQ pic.twitter.com/3i4NzIkL44 — Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) January 1, 2020

फिल्म 'द लास्ट कलर' की ऐक्ट्रेस नीना गुप्ता ने विकास खन्ना का ट्वीट रीट्वीट किया और लिखा, विश्वास नहीं हो रहा है मैं बहुत खुश हूं। इसके अलावा नीना गुप्ता और विकास खन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए और भी पोस्ट शेयर की हैं।

Cant believe am soooo happy https://t.co/ApRiYTMcBn — Neena Gupta (@Neenagupta001) January 1, 2020

#TheLastColor.

Chhoti, a tight-rope walker befriends an old widow, Noor, who lives a life of complete abstinence. Her young friend's innocent exuberance and joy of life fills her with renewed hope and a promise to play Holi together. A story of victory! https://t.co/fv1JjGCykz — Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) September 24, 2018

इस फिल्म को यूएसए के 30वें पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 4 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। जहां इस फिल्म को भारत में अभी तक रिलीज होने का मौका नहीं मिला है, वहीं मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2019 में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी।