.. तो इस वजह से लोग 'छपाक' की टिकट कर रहे कैंसिल, वजह बनी दीपिका

नई दिल्ली । दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' कल (10 जनवरी) को रिलीज के लिए तैयार है। बता दें कि मंगलवार को दीपिका जेएनयू में पहुंची थीं। जहां एक तरफ इस काम के लिए दीपिका को तारीफें मिली वहीं दूसरी तरफ जेएनयू प्रोटेस्ट में दीपिका पादुकोण का शामिल होना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए ट्रोल किया गया। वही अब लोग उनकी फिल्म छपाक के टिकट धड़ाधड़ कैंसिल कर रहे हैं। मंगलवार रात से ही लोगों ने दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म 'छपाक' का विरोध करना शुरू कर दिया था।

I am told that it was suggested to #DeepikaPadukone to go and stand next to #Nirbhaya’s parents for a photo op.



But last minute she changed her plan because #Nirbahaya wasn’t trending whereas #JNU was.



This is how it works, my dear friends.