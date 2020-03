9 वें दिन आयुष्मान की 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' और विक्की की 'भूत' ने कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली । आयुष्मान खुराना फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फ़िल्में लाते है। उनकी हर फिल्म का कंटेंट दर्शकों को काफी पसंद भी आता है। उनकी फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है।

फिल्म के कलेक्शन की बता करें तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफिशियल ट्विटर पर शेयर किए हैं। फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। दूसरे हफ्ते फिल्म ने शुक्रवार को 2.08 करोड़ और शनिवार को 3.25 करोड़ कमाए तेह। अब तक का कुल कलेक्शन 50.17 करोड़ हो चुका है।

#ShubhMangalZyadaSaavdhan witnesses an upward trend on [second] Sat... Crosses ₹ 50 cr... Stronger hold on [second] Sun should place it in a comfortable position [vis-à-vis its economics]... [Week 2] Fri 2.08 cr, Sat 3.25 cr. Total: ₹ 50.17 cr. #India biz. #SMZS