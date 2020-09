अर्शी खान से पूछा गया PoK की फुल फॉर्म, जवाब नहीं आया तो यूजर्स ने की बोलती बंद

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर महाराष्ट्र सरकार से उनका विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी बीच बिग बॉस 11 की प्रतिभागी अर्शी खान ने इस मामले में अपनी राय रखी तो वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई।

दरअसल, एक टीवी डिबेट के दौरान अर्शी खान पीओके को बार बार पाकिस्तान कह रही थीं। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आपत्ति जताई और उनसे पूछा कि पीओके का क्या मतलब है क्या ये उन्हें पता है। संबित आगे कहते हैं कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके बाद अर्शी और संबित पात्रा के बीच बहस होने लगती है। जब अर्शी से पीओके का फुलफॉर्म पूछा जाता है तो वो बताने से इनकार कर देती हैं।

#ArshiKhan was not able to tell the full form of PoK,



`Meanwhile, Ananya pandey Sonakshi Sinha & Alia Bhatt rn : pic.twitter.com/lDrwaI5NDl — 🔱〽️ (@WhiteMarketMeme) September 15, 2020

Sumbit bhatra : what is full form of pok#ArshiKhan be like :- pic.twitter.com/BS1KSG9IOT — PRAYU SUMAN 🇮🇳 (@SumanPrayu) September 15, 2020

संबित आगे कहते हैं कि पीओके मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। अर्शी के पीओके का फुलफॉर्म नहीं बताने पर ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और वो टॉप ट्रेंडिंग में आ गईं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अर्शी खान को ट्रोल करते हुए कई मीम साझा किए।

PoK मतलब “Pak Occupied Kashmir”!! pic.twitter.com/8MPRYU3Vle — Sambit Patra (@sambitswaraj) September 14, 2020

एक यूजर ने लिखा कि अर्शी खान तो कुछ भी नहीं हैं अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा और आलिया भट्ट उनसे आगे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने अर्शी खान पर मीम साझा कर लिखा कि यह सवाल देखकर तो सोनाक्षी और आलिया ने नोट कर लिया होगा।

