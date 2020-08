अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत जल्द ही अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग करेंगे शुरू

मुंबई। अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री रकुलप्रीत जल्द ही अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि फिल्म के टायटल पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस फिल्म से दोनों पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म की शूटिंग 25 अगस्त से शुरू होगी। कोरोना को देखते हुए फिलहाल फिल्म की शूटिंग सिर्फ 10 दिन ही होगी। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर दी।

FILMING RESUMES... #ArjunKapoor and #RakulPreetSingh starrer - a cross-border love story - to resume shoot from 25 Aug 2020... Will have a 10-day shoot in the current schedule, followed by a 4-day shoot in Sept-end 2020... The film - not titled yet - is directed by Kaashvie Nair. pic.twitter.com/jBpNxGu0vc