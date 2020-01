अनुष्का ने स्ट्रीट डांसर 3डी के लिये वरुण को दी शुभकामनाएं, धवन बोलें- मेरी सबसे पसंदीदा ह्यूमन...

नई दिल्ली । रेमो डीसूजा के निर्देशन में बनी 'स्ट्रीट डांसर 3 डी' अपनी मेकिंग के समय से ही चर्चा में है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' रिलीज होने जा रही है।

यह खबर भी पढ़े:फैंस के लिए खुशखबरी, सत्ते पे सत्ता के रीमेक में काम करेंगे अजय देवगन !

फिल्म का ट्रेलर पहले से ही लोगों को काफी पसंद आया है। ऐसे में फैन्स को अब बस फिल्म का इंतजार है। इस बीच अनुष्का शर्मा ने वरुण को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

Lightin' up the dance floor and how! VD tu chaaa jaayega! @Varun_dvn 🔥🔥 Best wishes for #StreetDancer3D to you, @ShraddhaKapoor and @remodsouza …

Releasing on 24th Jan.