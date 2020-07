बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस में अनुराग कश्यप ने खींचा टाइगर और तैमूर का नाम, अब एक्टर की मां ने दिया ये कड़ा जवाब

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने टाइगर श्रॉफ और सैफ अली खान के बेटे तैमूर के जरिए नेपोटिज्म की बात की है, जिस पर आयशा श्रॉफ ने जवाब दिया है।

अनुराग ने ट्विटर पर एक ट्वीट को रीट्विट किया, जिसमें टाइगर श्रॉफ और तैमूर नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, यह है मीडिया द्वारा नेपोटिज्म है। क्यों? क्योंकि मीडिया भी वही दिखाती है, जो दर्शक देखना चाहते हैं। तो क्या आप और मीडिया की तरफ से यह वंशवाद नहीं है?'

This is nepotism by media ..? Why?? Because this is what you the audience wants to see .. So isn’t it nepotism by you the audience too?? https://t.co/67Ioq2jMId