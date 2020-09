अनुपम खेर ने भाई राजू को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर की थ्रोबैक तस्वीरें

मुंबई। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने भाई राजू को जन्मदिन की बधाई दी है। अनुपम खेर के भाई अभिनेता राजू खेर आज 63 वर्ष के हो गए हैं। राजू खेर का जन्म 11 सितंबर 1957 को कश्मीर में हुआ था। अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपने छोटे भाई को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की है। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दोनों भाई अपने माता-पिता के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में अनुपम और राजू अपनी मां दुलारी खेर के साथ हैं और तीसरी तस्वीर में दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। अनुपम खेर अपने परिवार के बेहद करीब हैं।

Happy birthday my dearest brother @RajuKher1 !! Wishing you a long, healthy and happy life. You have been my closest friend, my support system and my emotional strength for years. May God give everybody a brother like you. Love, prayers and blessings always!! 😍😍🤓 #Brother pic.twitter.com/qmNCBQBjGr