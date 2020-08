अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए गणपति से की प्रार्थना

मुंबई।अंकिता लोखंडे के घर गणेश चतुर्थी के दिन गणपति का आगमन हुआ है। इसकी जानकारी अभिनेत्री ने गणपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।इसके साथ ही अंकिता ने इस वीडियो को फैंस के साथ साझा करते हुए लिखा-'आपका घर में स्वागत है, गणपति बप्पा। बप्पा तू सब जानता है। आप और मैं एक बहुत ही खास बॉन्ड शेयर करते हैं। सभी एक साथ आकर अपने पूरे दिल से प्रार्थना करें। सभी को गणेश चतुर्थी की सुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। ' इसके साथ ही अंकिता ने गणपति से प्रार्थना की है कि सुशांत को इन्साफ मिले।

अंकिता लोखंडे के इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे टेलीविजन की दुनिया के सबसे मशहूर कपल में से एक थे। दोनों की मुलाकात साल 2009 में एकता कपूर की मशहूर धारावाहिक ‘पवित्र रिश्ता’ के सेट पर हुई थी।

Welcome home Bappa ❤️

Bappa tu sab jaanta hai 🔱



You and I share a very special bond Bappa❤️



Let’s all come together and pray with all heart to Bappa ❤️⭐️#GayatriMantra4SSR

#globalprayers4ssr

Happy Ganesh Chaturthi everyone 🤗

Ganpati bappa Maurya 🙏🏻 pic.twitter.com/p829uitrA6