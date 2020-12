स्टारर फिल्म 'मेडे' में रकुलप्रीत के साथ अब अंगिरा धर भी आएंगी नजर

मुंबई। अमिताभ बच्चन व अजय देवगन स्टारर फिल्म 'मेडे' की हाल ही में घोषणा हुई थी। फिल्म में ये दोनों अभिनेता लीड रोल में है। इन दोनों अभिनेताओं के अलावा फिल्म में अभिनेत्री रकुलप्रीत भी नजर आएंगी। वहीं अब फिल्म में अभिनेत्री अंगिरा धर की भी एंट्री हो गई है। इसकी पुष्टि फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने की है।

तरण ने ट्वीट किया-'अमिताभ बच्चन-अजय देवगन-रकुलप्रीत के साथ अब फिल्म 'मेडे' में अंगिरा धर भी नजर आएंगी। फिल्म में अंगिरा धार एक वकील की भूमिका में होगी। फिल्म के निर्माता व निर्देशक अजय देवगन है। फिल्म की शूटिंग इसी माह हैदराबाद में शुरू होगी।'

AMITABH - AJAY DEVGN - RAKUL PREET - ANGIRA DHAR... #AngiraDhar joins the cast of #Mayday... Will essay the role of a lawyer... Stars #AmitabhBachchan, #AjayDevgn and #RakulPreetSingh... Produced-directed by #AjayDevgn... Starts this month in #Hyderabad. pic.twitter.com/X6VSCFJJLs