'गुलाबो सिताबो' को अमिताभ ने दिया नया नाम, आयुष्मान बोलें- मैं आपके जितना क्रिएटिव नहीं हूं लेकिन...

नई दिल्ली । आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म 'गुलाबो सिताबो' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को शूजित सरकार डायरेक्ट कर रहे हैं।

इस फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन काफी खुश है। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके फिल्म को नया नाम दिया, जिस पर आयुष्मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।अमिताभ ने लिखा, 'टी 3459 - नई पीढ़ी/नई पीढ़ी चीजों के शार्ट फॉर्म इस्तेमाल करती है. जैसे LOL,ROTFL,GOAT आदि। मैंने K3G बनाया था... कभी खुशी कभी गम, और ये लोगों ने अपना लिया. अगला है गुलाबो सिताबो. तो GiBoSiBo !! जीबो, सीबो। कूल है न?'

T 3459 - NewGen/Next Gen use abbrev., converse .. LOL,ROTFL,GOAT etc.,

I had devised K3G .. for Kabhi Khushi Kabhi Gham, and it stuck ..

Next in line .. 'Gulabo Sitabo'

SO ..

GiBoSiBo

GiBoSiBo !! जीबो , सीबो

Cool Na ..?

CAC !

Cool As Cat 🐱

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣