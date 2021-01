अपने लेटेस्ट ट्वीट की वजह से ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन, ये है पूरा मामला ...

मुंबई। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया है, जो उन्ही पर भारी पड़ गया है और फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में क्रिकेट खिलाडियों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने उन 11 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम गिनाये है जो बेटी के पिता बने है। अमिताभ बच्चन ने अपने इस पोस्ट में लिखा-' 'महेंद्र सिंह धोनी की पहले से ही एक बेटी है। क्या वह भविष्य की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनेगी?' इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने उन 11 खिलाड़ियों का जिक्र किया है, जो बेटी के पिता है। इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, नटराजन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, आर. अश्विन, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, ऋद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, अजिंक्या रहाणे समेत कुल 11 क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अमिताभ ने कयास लगाते हुए लिखा है कि-' भविष्य की महिला क्रिकेट टीम बन रही है।' अपने इस पोस्ट के साथ उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी होने पर बधाई भी दी हैं।

T 3782 - An input from Ef laksh ~



"... and Dhoni also has daughter .. will she be Captain ? 🙏'' pic.twitter.com/KubpvdOzjt