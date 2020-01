अमिताभ बच्चन ने दिव्यांग बच्चों के साथ गाया राष्ट्रगान, देखें VIDEO

नई दिल्ली । बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप को पोस्ट किया जिसमें उन्हें सांकेतिक भाषा में ‘जन गण मन’ गाते देखा जा सकता है।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के साथ राष्ट्रगान गाया। उन्होंने कहा कि यह मौका पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

T 3421 - My pride , my Nation , my Republic Day ..

The National Anthem with children differently challenged - some without hearing and speech ..

I am honoured and privileged to be with them ..



Jai Hind pic.twitter.com/CXQAToYNOc