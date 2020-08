अमिताभ बच्चन को पसंद आई कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस', बोले- तुम सबसे अधिक उम्दा थे, तुम्हारे चेहरे का हर भाव...

नई दिल्ली। 31 जुलाई को रिलीज हुई कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस' एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने भी काफी पसंद किया। कुणाल केमू ने अमिताभ बच्चन द्वारा उन्हें भेजा गया एक नोट शेयर कि। इसमें अमिताभ ने कुणाल की हाल ही में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'लूटकेस’ में उनके अभिनय की सराहना की।

फिल्म में कुणाल एक मध्यमवर्गीय गृहस्थ के किरदार में हैं जिसे पैसों से भरा एक लावारिस सूटकेस मिल जाता है। कुणाल ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन की लिखावट में एक नोट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें फिल्म देखकर बहुत मजा आया।

This is just the most awesome thing ever. I have often read or heard about this happening and always wished that one day I would also be deserving of one myself thank you so much @SrBachchan Sir❤️🙏

This means so much to me. I’m doing back flips in my head & my heart ❤️ #Lootcase pic.twitter.com/COfc8WInIP