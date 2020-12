अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बढ़ाया भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला

नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के साथ -साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। 78 वर्षीय अमिताभ बच्चन हमेशा सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। हाल ही में अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिये हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एडिलेड में आयोजित हुए चार क्रिकेट मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की हार के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हुए ट्वीट किया -'भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टीम इंडिया...यह सिर्फ एक बुरा दिन था। हम वापसी करेंगे। हम सभी की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। लेकिन...सेटबैक का जवाब कमबैक से देंगे!'

T 3758 - Ind v Aust 1st test .. !! Don't worry Team India .. just a bad day .. we shall get back .. we all have bad days .. BUT ..

Set Back ka jawab Comeback se denge !!