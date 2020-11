अमिताभ और अजय देवगन स्टारर फिल्म 'मेडे' में पायलट की भूमिका में नजर आएंगी रकुलप्रीत

मुंबई। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन स्टारर फिल्म 'मेडे' में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह भी लीड रोल में होगी। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर दी। तरण आदर्श ने ट्वीट किया- 'फिल्म 'मेडे' में रकुलप्रीत सिंह भी शामिल हो गई है। फिल्म में वह पायलट की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन भी लीड रोल में होंगे। फिल्म के निर्माता व निर्देशक अजय देवगन है। फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर में हैदराबाद में शुरू होगी।'

हाल ही में अमिताभ बच्चन व अजय देवगन की फिल्म 'मेडे' की घोषणा हुई थी, लेकिन फिल्म में अभिनेत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था जो अब साफ हो गया है। अभिनेत्री रकुलप्रीत इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह दूसरा मौका है जब रकुलप्रीत सिंह अजय देवगन के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी। इससे पहले दोनों फिल्म 'दे दे प्यार दे' में साथ में स्क्रीन साझा कर चुके हैं।

RAKUL PREET JOINS AMITABH - AJAY DEVGN STARRER... #RakulPreetSingh joins the cast of thriller-drama #Mayday... #Rakul will essay the role of a pilot... Stars #AmitabhBachchan and #AjayDevgn... Produced and directed by #AjayDevgn... Starts this Dec in #Hyderabad. pic.twitter.com/NpArvVXGNk