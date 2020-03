अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने रखी 'गोमूत्र' पार्टी, ऋचा चड्ढा बोलीं- देखना चाहती हूं कौन पीता है पार्टी में...

नई दिल्ली । अक्सर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्डा एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने अब हिंदू महासभा पर जमकर निशाना साधा है।

दरअसल, ऋचा ने फिल्ममेकर धूपस्विनी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिल्ममेकर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा 'गोमूत्र' पार्टी रख रही है।

Just want someone to Livestream this party... Wanna see who's actually getting pissed drunk at this party! Glug glug cheers ! https://t.co/YJGiyPKToR