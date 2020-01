अफजल गुरु की फांसी पर आलिया की मां सोनी का विवादित बयान, बोलीं- बलि का बकरा क्यों...

नई दिल्ली । एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने हाल ही में निलंबित डीसीपी दविंदर सिंह और अफजल गुरु की फांसी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनी राजदान ने अफजल गुरु के पत्र का वो बयान शेयर किया है जिसमें उसने बताया है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह ने मुझे टॉर्चर किया था और मुझसे कहा था कि मुझे उसके लिए एक छोटा सा काम करना है।

सोनी राजदान ने लिखा है- ''यह न्याय का द्रोह है। अगर वह बेगुनाह है तो अब कौन है जो उसे वापस ला पाएगा। यही कारण है कि मृत्युदंड को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना है। अफजल गुरु को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, इसकी भी ठोस जांच होनी चाहिए?'

This is a travesty of justice. Who is going to bring back a man from the dead if he is innocent. This is why the death penalty is not to be used lightly. And this is why there also needs to be a solid enquiry into why Afzal Guru was made the scapegoat https://t.co/UUVV2Z9UGU