सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद आलिया भट्ट और करण जौहर पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर जब आलिया भट्ट और करण जौहर ने संवेदना जताई तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने करण जौहर और आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया।

दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही करण जौहर और आलिया भट्ट ने सुशांत के निधन पर सोशल मीडिया के जरिये शोक व्यक्त किया, लोगों ने उन्हें एक पुराने वीडियो की याद दिलानी शुरू कर दी। इस वीडियो में लोगों ने आलिया और करण पर सुशांत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है।

This is heartbreaking....I have such strong memories of the times we have shared ...I can’t believe this ....Rest in peace my friend...when the shock subsides only the best memories will remain....💔 pic.twitter.com/H5XJtyL3FL — Karan Johar (@karanjohar) June 14, 2020

This is heartbreaking....I have such strong memories of the times we have shared ...I can’t believe this ....Rest in peace my friend...when the shock subsides only the best memories will remain....💔 pic.twitter.com/H5XJtyL3FL — Karan Johar (@karanjohar) June 14, 2020

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट और करण जौहर ट्रेंड करने लगे। करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताते हुए लिखा था, 'आपके साथ संपर्क में न रहने के लिए मैं दोषी हूं। मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाते...लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया...यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा...हम बहुत ही शोर-शराबे और उर्जा से भरे लेकिन एकाकीपन से भरे समय में रहते हैं। हमारे में से कुछ लोग इस सन्नाटे के आसानी से शिकार बन जाते हैं। हमें न सिर्फ रिश्ते बनाने की जरूरत है बल्कि इन्हें बनाए रखने की भी जरूरत है...आपकी प्यारी मुस्कान और आपका गले लगाना हमेशा याद आएंगे।'

करण जौहर के ट्वीट पर मिल रहे लोगों के रिप्लाई में आपको गुस्सा साफ नजर आ रहा होगा। इसी तरह आलिया के ट्वीट पर भी लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुना डाली।

आलिया भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, 'मैं जबरदस्त सदमे में हूं। मैं जितना इस बारे में सोचूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं पूरी तरह टूटी हुई हूं। आप हमें जल्दी छोड़कर चले गए। हम लोग आपको मिस करेंगे। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और दोस्तों के साथ हैं।' आलिया भट्ट के इस ट्वीट पर फैन्स का खूब रिएक्शन आ रहे है।

I’m in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don’t have the words.

I’m totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans. 🙏 — Alia Bhatt (@aliaa08) June 14, 2020

I’m in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don’t have the words.

I’m totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans. 🙏 — Alia Bhatt (@aliaa08) June 14, 2020

I’m in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don’t have the words.

I’m totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans. 🙏 — Alia Bhatt (@aliaa08) June 14, 2020

I’m in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don’t have the words.

I’m totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans. 🙏 — Alia Bhatt (@aliaa08) June 14, 2020

आलिया भट्ट के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोगों ने ये भी कहा कि अचानक लोगों को सुशांत की इतन परवाह होने लगी है, लेकिन अब तक इंडस्ट्री से जुड़े हर बड़े नाम ने उन्हें सिर्फ आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया है।

लोगों के आलिया भट्ट को भी करण जौहर के चौट शो के उस एपिसोड की याद दिलाई जिसमें उन्होंने सुशांत का मजाक उड़ाया था। सुशांत के निधन के बाद लोगों का ये गुस्सा एक सवाल है कि आखिरी एक शानदार पर्सनैलिटी और बेहद टैलेंटेड एक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया क्यों?

बता दें कि सुशांत के कमरे से कुछ दवाइयां और पेपर्स मिले हैं। इनके जरिए पता चला कि सुशांत पिछले छह महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गए सुशांत के मौत से पहले 24 घंटे कैसे बीते होंगे? जब उन्होंने ये कदम उठाया उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये तमाम सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहे हैं।

यह खबर भी पढ़े: पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दो अफसर लापता, अपहरण की आशंका

यह खबर भी पढ़े: Health Insurance/अगर आठ वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया, तो बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम, Irdai ने जारी किये दिशानिर्देश