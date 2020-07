एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आलिया और ऋतिक को मिला निमंत्रण

नई दिल्ली। अभिनेता ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगर दोनों एक्टर्स ये निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए मतदान के अधिकार प्राप्त होंगे।

819 लोगों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता निष्ठा जैन और अमित मधेशिया, डिजाइनर नीता लुल्ला, कास्टिंग डायरेक्टर नंदिनी श्रीकांत, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर विशाल आनंद और संदीप कमल को भी अकादमी ने आमंत्रित किया है।

Fabulous! Well deserved! Both @iHrithik and @aliaa08 are super talented super stars. They will be a great addition to the Academy 👏👏👏 https://t.co/Mr3wMiOxcA