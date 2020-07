अक्षय खन्ना का ट्वीट, बोले- मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन दर्शकों ने पसंद किया; बस, बहुत है

नई दिल्ली। अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। अक्षय खन्ना इस साल निर्देशक करण विश्वनाथ कश्यप की कॉमेडी फिल्म 'सब कुशल मंगल' में नजर आए थे। इस फिल्म से रवि किशन की बेटी रीवा किशन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पिछले साल अक्षय खन्ना की फिल्म 'सेक्शन 375' रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ ऋचा चड्ढा और मीरा चोपड़ा नजर आई थी। फिल्म में अक्षय खन्ना ने एक वकील का किरदार निभाया था।

अक्षय खन्ना ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा- 'मैं अपनी फिल्म धारा 375 से खुश हूं। हालांकि मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद किया; बस, बहुत है।'

I am happy with my movie like section 375 though I did not get any award but who cares Audience liked it; that's enough!