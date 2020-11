अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी' ने विदेशों में बरपाया कहर, इतने करोड़ हुई वर्ल्डवाइड कमाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ यह फिल्म विदशों मीन भी रिलीज की गई है। ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को शेयर किया ह।

तरण ने एक ट्वीट में बताया है कि मार्च 2020 से अभी तक अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म है जो वर्ल्डवाइड सिनेमा में रिलीज हुई है। इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है।

#Laxmii - OVERSEAS BO... #Laxmii - the first #Hindi biggie to have a `day-and-date theatrical release` since mid-March 2020 - opened in #Australia, #NewZealand and #Fiji on Monday [9 Nov 2020]... Day-wise #BO data in these three markets follows... @comScore