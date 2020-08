अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' और रणवीर सिंह की '83' दीवाली व क्रिसमस पर होगी रिलीज

मुंबई। अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' और रणवीर सिंह की फिल्म '83' काफी समय से चर्चा में है। दोनों ही फिल्म इस साल दीवाली-क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसकी जानकारी रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर दी। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ट्वीट कर लिखा-'हमें विश्वास है कि हमारी अपकमिंग मूवीज को थियेटर्स में रिलीज करने के लिए आने वाले समय में हालात ठीक होंगे। सूर्यवंशी और 83, इस दिवाली और क्रिसमस पर रिलीज होगी। हर जगह हमारे दर्शकों के साथ इन ब्लॉकबस्टर मूवीज का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं।'

अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' और रणवीर सिंह की फिल्म '83 ' को लेकर इस खबर के सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया के जरिये थियेटर्स में रिलीज करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन देश में फैले कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल थियेटर्स बंद है और मौजूदा हालात को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल हैं कि दोनों फिल्में थियेटर्स में रिलीज होगी या डिजिटल पर।

We are very confident that the ongoing theatrical exhibition situation will improve much in time for the release of our awaited films, Sooryavanshi and 83, this Diwali and Christmas, respectively. pic.twitter.com/sHr0fhMgBm