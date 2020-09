रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' 2020 की दिपावली पर रिलीज होगी। अक्षय ने ट्वीट करके बताया कि उनकी यह फिल्म इसी साल दिवाली के अवसर पर 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी जाएगी। कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का मोशन पोस्टर जारी किया गया था। इस फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना लिया है।

'लक्ष्मी बॉम्ब' का यह पोस्टर अब तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मोशन पोस्टर बन चुका है। अक्षय के फैंस इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। इसके कारण इस बात की सूचना डिज्नीप्लस हॉटस्टार ने खुद एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हॉटस्टार ने अक्षय की एक इमेज शेयर करते हुए बताया है कि मिस्टर खिलाड़ी के अनोखे लुक ने सभी सीमाएं और रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

Breaking barriers and how. Thank you everyone for making this the most viewed motion poster in 24 hours!#YehDiwaliLaxmmiBombWaali 💥 #LaxmmiBomb #DisneyPlusHotstarMultiplex #FoxStarStudios@akshaykumar @advani_kiara @offl_Lawrence pic.twitter.com/besMOY2rBc