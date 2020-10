अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी बॉम्ब' को बॉयकॉट करने की उठी मांग, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #ShameOnUAkshayKumar

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमिडी फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' को बॉयकॉट की मांग उठ रही है। ट्विटर पर #ShameOnUAkshayKumar ट्रेंड करने लगा। दरअसल, आरोप लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

'लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार एक किन्नर भूत का करिदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। 'लक्ष्मी बॉम्ब' साउथ की फिल्म 'कंचना' का हिंदी रीमेक है।

Canada Kumar's film is promoting Love Jihad. Film is Produced By Separatist Shabeena Khan. Content is Hinduphobic. #ShameOnUAkshayKumar pic.twitter.com/bLOb7zMIic

दरअसल, फिल्म लक्ष्मी बम में अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ बताया जा रहा है, जबकि कियारा के किरदार का नाम प्रिया है। दिवाली से पहले रिलीज होने जा रही फिल्म के नाम को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी के नाम के आगे बम लगाने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं।

I don't believe that @akshaykumar is also belongs too Bullywood jokers.. I thought that he might be different frm the others..

Now promoting love jihad. Plz RT #BoycottLaxmiBomb#ShameOnUAkshayKumar pic.twitter.com/nIrHGZW0O1