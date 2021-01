अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म 'बच्चन पांडे' की शूटिंग, सामने आया फर्स्ट लुक

मुंबई। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'बच्चन पांडे' काफी समय से चर्चा में हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, कृति सेनन और जैकलीन फर्नाडीज भी लीड रोल में है। फिल्म की शूटिंग इन दिनों जैसलमेर में चल रही हैं। फिल्म में लीड रोल निभा रहे अभिनेता अक्षय कुमार ने आज से अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी हैं। इसकी जानकारी उन्होंने फिल्म से अपने फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए दी। फिल्म से अपने फर्स्ट लुक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा-'' नया साल, पुराना एसोसिएशन.. बच्चन पांडे की शूटिंग शुरू.. साजिद नाडियाडवाला के साथ 10वीं फिल्म और उम्मीद है कि आगे और भी होंगी। आपकी प्रार्थनाओं की जरुरत है और मेरे लुक को लेकर अपने विचार जरुर व्यक्त कीजियेगा।'

फिल्म के इस फर्स्ट लुक की तस्वीर में अक्षय का लुक काफी डेंजरस हैं। अक्षय ब्लैक शर्ट, गले में ढेर सारे चेन, हाथों में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियां और सिर पर गमछा बांधे नजर आ रहे हैं। उनकी एक सफेद आंख काफी डरावना लुक दे रही है। इसके साथ ही अक्षय के साथ बच्चन पांडे का क्लैप बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। गौरतलब हैं बच्चन पांडेय' अक्षय और नाडियाडवाला की एक साथ दसवीं फिल्म है। इससे पहले ये दोनों 'हे बेबी', 'जान-ए-मन', 'वक्त हमारा है' और 'हाउसफुल' फ्रैंचाइजी की फिल्मों में काम कर चुके हैं।

New year, old associations...begun shooting for #BachchanPandey, my 10th film with #SajidNadiadwala, and hopefully many more. Need your best wishes and do tell me your thoughts on the look.@farhad_samji @kritisanon @Asli_Jacqueline @ArshadWarsi @NGEMovies pic.twitter.com/X6OcikQ80x