मुंबई के ताज होटल में हुए 26/11 हमले की 12वीं बरसी पर अक्षय कुमार ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

मुंबई। साल 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए 26/11 के हमले को कौन भूल सकता है। भारत के इतिहास में यह वह काला दिन है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया था। 26 नवंबर, 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था।

आज इस हमले को पूरे 12 साल हो गए है, लेकिन आज भी उस घटना का भूलना हर किसी के लिए नामुमकिन है। इस हमले में हजारों बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 26/11 के हीरोज और पीड़ितों को याद करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अक्षय कुमार ने ट्वीट किया-'26/11 एक ऐसा दिन जिसे मुंबइकर कभी नहीं भूलेंगे। मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। आप हमेशा अपने बलिदान के लिए बहादुरों की ऋणी रहेंगे।'

26/11, a day Mumbaikars will never forget. My heartfet tribute to the martyrs and victims of the #MumbaiTerrorAttack. We will forever be indebted to our bravehearts for their supreme sacrifice 🙏🏻