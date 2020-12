अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों को दिया सरप्राइज, 'मेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर किया जारी

मुंबई। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों को एक सरप्राइज दिया है। दरअसल अक्षय कुमार ने ट्विटर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें वह दिग्गज अभिनेता कुलभूषण खरबंदा के साथ दिखाई दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने 'मेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर जारी किया। अभिनेता इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भारत का कारोबार किस तरह से बदलेगा।

अक्षय कुमार ने बुधवार को ट्विटर पर पोस्टर शेयर कर लिखा-'भारत में जिस तरह से व्यापार होता है वह बदलने वाला है। अब बिजनेस होगा स्मार्ट। आपकी स्क्रींस पर कल 11.30 बजे आ रहा है।' साथ ही अक्षय ने हैशटैग मेडइनइंडिया लगाया।

The way India runs business is going to change. #AbBusinessHogaSmart. Coming to your screens tomorrow @ 11:30am. #MadeInIndia pic.twitter.com/liDSpZ2Ab4