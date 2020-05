अक्षय कुमार ने अपनी बहन को मुंबई से दिल्ली भेजने के लिए बुक कराई पूरी फ्लाइट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नई दिल्ली। लॉकडाउन के चौथे चरण में अपने परिजनों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने देश में हवाईसेवा शुरू होते ही अपनी बहन और उनके बच्चों को मुंबई से दिल्ली भेजने के लिए एक हवाई जहाज पूरा बुक कर लिया। अक्षय कुमार ने ऐसा बहन और बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए किया है। लेकिन अब लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल, मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक ही फ्लाइट ऐसी रही, जिसमें सबसे कम यात्री थे। इस फ्लाइट में जिन यात्रियों ने सफर किया उनमें अलका भाटिया और उनके बच्चों के नाम शामिल हैं। फ्लाइट में 4 लोगों ने यात्रा की, इसमें अक्षय की बहन और उनके दो बच्चों के साथ एक उनकी मेड थी. इस दौरान उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। कोविड-19 से संबंधित नियमित उपचार के प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। उसका पालन किया गया। जैसे ही लोगों के ये जानकारी हुई तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दिया।

