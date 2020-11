अक्षय कुमार और कृति सेनन फिल्म 'बच्चन पांडे' की शूटिंग जनवरी में करेंगे शुरू

मुंबई। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार का स्टारडम इन दिनों ऊंचाइयों पर है। वह बॉलीवुड के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी कई फिल्में कतार में हैं जिनमें 'बच्चन पांडे' का भी नाम शामिल है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म काफी समय से चर्चा में हैं।

कोरोना महामारी की वजह से फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। वहीं अब जब कोरोना काल में सरकार की तरफ से फिल्मों की शूटिंग पर से रोक हटा दी गई है, तो निर्माताओं ने भी फिल्म की शूटिंग को जल्द ही शुरू करने का निर्णय लिया हैं। 'बच्चन पांडे' में लीड रोल निभा रहे अक्षय और कृति जनवरी में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी।

AKSHAY KUMAR - KRITI SANON... #AkshayKumar and #KritiSanon to kickstart shoot for action-comedy #BachchanPandey in #Jaisalmer in Jan 2021... Shoot will continue till March 2021... One more actress will be signed soon... Directed by #FarhadSamji... Produced by #SajidNadiadwala. pic.twitter.com/R7NO5xogPV