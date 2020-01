अक्षय को इस विज्ञापन को करना पड़ा महंगा, पुलिस में शिकायत दर्ज

नई दिल्ली । बॉलीवुड के खिलाडी अक्षय कुमार पर हाल ही में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। जी हां, खबर मिलि हैं कि उनके खिलाफ मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन पर मराठाओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है।

यह खबर भी पढ़े:Box Office: 12वें दिन अक्षय की Good Newwz ने मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़

ये विवाद एक विज्ञापन से जुड़ा है। दरअसल, अक्षय ने एक वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन किया था, जिसमें उन्होंने मराठा योद्धा का किरदार निभाया था। इस विज्ञापन में अक्षय कुमार जंग से लौटने के बाद अपने कपड़े खुद धोते नजर आ रहे हैं।

Mr. @akshaykumar , have you ever read history of Maratha's ? If No then go and read their sacrifice towards Nation. Else dont mock our Maratha culture !#BoycottNirma pic.twitter.com/cQE8k39GGv — Nikhil Patrikar (@jagruthindu) January 8, 2020

इस विज्ञापन में उनकी पत्नी उन्हें उनके गंदे कपड़ों के लिए खरी-खोटी सुनाती हैं, जिस पर अक्षय कुमार उन्हें जबरदस्त जवाब देते हैं। विज्ञापन के दौरान अक्षय कुमार नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

A case filed against @akshaykumar for insulting the Chatrapati Shivaji Maharaj

Any Shivbhakt will not tolerate such disgusting advertisement

Shame on you Canadian



Disgusting yar#ApologizeAkshay pic.twitter.com/FDVUYi8Jw9 — Vishnu Reddy😎♥️ (@BeingVishuReddy) January 7, 2020

रिपोर्ट्स की मानें तो विज्ञापन में जिस तरह चीजों को दिखाया गया है उसे शिकायत में माराठा भावनाओं व सम्मान को आहत करने वाला बताया गया। इस शिकायत पर फिलहाल ऐक्टर की ओर से कोई रिऐक्शन नहीं आया है।

#BoycottNirma

In advt of Nirma Washing Powder, Akshay Kumar is shown as a King of Maratha soldiers, all in soiled clothes. The womenfolk are annoyed with the state of the clothes. To which Akshay Kumar retorts ”the King’s army can wash clothes as well as it can thrash the enemy!” pic.twitter.com/Zxu2mVFmFx — Manasi Joshi (@ManasiJ58007321) January 8, 2020

Boycott the Films of those Actors ..

Who can't Respect Our Real Heroes..Our Maratha Warriors.!#BoycottNirma pic.twitter.com/ZCdSPszi4g — 🌷Krushnarchna🌷 (@archanatambade) January 8, 2020

सोशल मीडिया पर #BoycottNirma के साथ-साथ #ApologizeAkshay भी ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है।