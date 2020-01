अजय ने तीनों सेना प्रमुखों के लिए तानाजी की रखी स्पेशल स्क्रीनिंग, हरिंदर बोलें- मिस मत करना दोस्तों...

नई दिल्ली । बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म तानजी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है।

हाल ही में अजय देवगन ने दिल्ली में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान हरिंदर सिक्का भी मौजूद रहे, जिनकी किताब कॉलिंग सहमत पर मेघना गुलज़ार राज़ी से सफल फ़िल्म बना चुकी हैं। हरिंदर सिक्का ने फ़िल्म की स्क्रीनिंग की तस्वीर साझा की, जिसमें अजय देवगन, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और कुमार मंगत सेना प्रमुखों के साथ नज़र आ रहे हैं।

For decades,stories of REAL heroes were locked in safe vaults by polity. But stories of Tukde-Tukde gangs #JNU aired with impunity. #Tanhaji breaks shackles. Chiefs of Army, Navy,Air Force pay tribute to patriot’s victory over moguls. 🙏 ⁦ @ajaydevgn ⁩ ⁦ @itsKajolD ⁩ pic.twitter.com/twEjkwjFPL

इस तस्वीर के साथ हरिंदर सिक्का ने लिखा- तानाजी ने इतिहास रच दिया है। मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्स के प्रमुखों ने एक साथ अजय देवगन और काजोल की मुग्ध कर देने वाली फिल्म दिल्ली में देखी, जो एक राष्ट्रीय हीरो पर बनी है। इसे मिस मत करना दोस्तों, यह ज़बर्दस्त है।

Honoured to spend an evening with the three Chiefs. Thank you all for the love given to Tanhaji.@sikka_harinder https://t.co/kHDCUr4uIM